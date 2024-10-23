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Сотрудники предприятия в Анкаре спрятались от террористов

Habertürk: сотрудники TUSAŞ в Анкаре спрятались от боевиков и ждут эвакуации

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X (Бывший Twitter)

Сотрудники аэрокосмической компании TUSAŞ смогли спрятаться от боевиков и ждут эвакуации, слышна стрельба, сообщает телеканал Habertürk.

В публикации отмечается, что стрельба слышна каждые 5-10 минут.

По данным телеканала NTV, напавшие на объект компании вооружены автоматами, пистолетами, а также могут иметь при себе взрывчатку и большое количество патронов.

NTV подчеркивает, что в нападении участвовали как минимум двое человек, одетые в черную форму.

Также сообщалось, что террористы, напавшие на объект TUSAŞ, могли прорваться в служебные помещения.

Ранее стало известно, что в Анкаре произошел взрыв возле одного из входов на территорию аэрокосмической компании TUSAŞ.

По информации A Haber, в зоне происшествия была стрельба. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства случившегося. На место прибыли машины скорой помощи.

В августе министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил на своей странице в социальной сети X, что четыре террориста, предположительно готовившие теракт в стране, ликвидированы на границе с Ираком. Он уточнил, что четыре террориста, нарушившие границу, были нейтрализованы в районе горы Дюгюн в районе Улудере города Ширнак.

Ранее Эрдоган обвинил США в поддержке террористов в Сирии.

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