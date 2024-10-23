СМИ опубликовали кадры с террористами в Анкаре

Появились кадры с вооруженными террористами, которые прорвались в здание аэрокосмической компании TUSAŞ. Их опубликовала газета Habertürk.

На видео с камер наблюдения видно такси, на котором к проходной компании подъехали вооруженные боевики. Они прорвались внутрь, имея при себе большое количество боеприпасов.

Телеканал NTV также сообщал, что террористы могли захватить заложников.

Взрыв ранее прогремел в районе Кахраманказан в Анкаре возле пункта охраны турецкой корпорации TUSAŞ — производителя военных самолетов и космического оборудования, после него началась стрельба. Первоначально сообщалось, что речь идет о подрыве смертником взрывного устройства.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщал, что в результате теракта есть пострадавшие.

Ранее взрывы произошли на украинском военном аэродроме.