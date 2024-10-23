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Суд Москвы назначил административный штраф сразу семи иноагентам

Сергей Гуриев и еще шесть человек получили штрафы по делу об иноагентах

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Валерий Левитин/РИА Новости

Таганский районный суд наложил административные штрафы на экономиста Сергея Гуриева (признан в РФ иностранным агентом) и еще шестерых россиян за нарушение закона об иноагентах. Об этом сообщил Telegram-канал столичных судов общей юрисдикции.

Граждан признали виновными в нарушении порядка деятельности иностранного агента и назначили каждому из них наказание в виде штрафа размером 40 тысяч рублей. Помимо Гуриева, к административной ответственности привлекли антрополога Александру Архипову (признана в РФ иностранным агентом), экс-депутата Мосгордумы Михаила Тимонова (признан в РФ иностранным агентом), журналиста Дмитрия Еловского (признан в РФ иностранным агентом), экс-депутата Госдумы Дмитрия Гудкова (признан в РФ иностранным агентом), бывшего заместителя главного редактора «Московского комсомольца» Айдера Муждабаева (признан в РФ иностранным агентом) и экс-руководителя партии «Либеральная Россия» Андрея Сидельникова (признан в РФ иностранным агентом).

Накануне штраф получила основательница сети кафе «Андерсон» Анастасия Татулова (признана в РФ иностранным агентом). Предпринимательницу признали виновной по части 1 статьи 19.34 КоАП РФ.

Ранее сообщалось, что экс-главреда «Эха Москвы» повторно оштрафовали за нарушение закона об иноагентах.

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