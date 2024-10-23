В Анкаре начали расследование после взрыва у аэрокосмической компании

Генеральная прокуратура Анкары начала расследование после взрыва возле аэрокосмической компании TUSAŞ, здание которой расположено в турецкой столице. Об этом в своем аккаунте в социальной сети X написал министр юстиции республики Йылмаз Тунч.

«Прокуратура <...> начала расследование подлого теракта, заняться им поручено одному генеральному прокурору и восьми республиканским прокурорам», — говорится в заявлении.

23 октября телеканал A Haber сообщил, что возле одного из входов на территорию компании TUSAŞ в Анкаре произошел взрыв. По информации журналистов, перед этим около здания раздались похожие на выстрелы звуки.

После происшествия на место прибыли сотрудники правоохранительных органов и бригады скорой медицинской помощи. Как рассказал министр внутренних дел Турции Али Ерликая в своих социальных сетях, в результате ЧП пострадали несколько человек. Сколько именно граждан получили ранения, глава профильного ведомства уточнять не стал.

TUSAŞ — аэрокосмическая компания, которая занимается разработкой турецкого истребителя пятого поколения Kaan и ударных дронов Anka. Также на ее территории есть центр для испытаний спутников и космических кораблей.

Ранее журналисты выяснили, как действовали напавшие на TUSAŞ террористы.