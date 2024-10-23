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Житель Ульяновской области выбросил жену с балкона и получил 6 лет колонии

В Ульяновской области осудили мужчину, который выбросил жену с балкона

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Табылды Кадырбеков/Sputnik/РИА Новости

Димитровградский городской суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя Ульяновской области, который изувечил жену. Об этом сообщает прокуратура региона.

Инцидент произошел в апреле 2024 года. Нетрезвый житель Димитровграда поссорился с женой. В ходе конфликта ранее судимый россиянин жестоко избил женщину и вытолкнул ее через оконный проем балкона с высоты второго этажа.

Пострадавшую удалось спасти, она получила многочисленные травмы. 31-летнего злоумышленника задержали, приговором суда ему назначено наказание в виде 6 лет и 10 месяцев колонии строгого режима.

До этого сообщалось, что в Гатчинском районе Ленинградской области устанавливаются обстоятельства травмирования местной жительницы, которая обратилась в медицинское учреждение с ранением лица. По словам пострадавшей, дома ее избил муж. В порыве гнева он достал пневматический пистолет и выстрелил ей в лицо.

Ранее россиянин напал с ножом на прохожего, сделавшего замечание его жене.

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