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В Северной Осетии возбудили уголовное дело против экс-главы управления МВД региона

Против экс-главы управления МВД по Северной Осетии возбудили дело о мошенничестве

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Shutterstock/FOTOGRIN

Против экс-главы одного из управлений МВД по Северной Осетии возбудили уголовное дело о мошенничестве — при этом он уже находится под следствием по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по республике.

«По версии следствия, подозреваемый в период с начала 2023 года по апрель 2024 года, являясь должностным лицом, не желая нести личные расходы при выполнении работ по ремонту принадлежащих ему коттеджей в селе Бардзикау, незаконно привлекал для этих целей подчиненных сотрудников, одновременно освобождая их от исполнения должностных обязанностей», — сообщили в СК.

В ведомстве добавили, что сам подозреваемый одновременно не находился на службе без уважительной причины, также присутствуя на территории коттеджей.

Предыдущее уголовное дело о превышении должностных полномочий было объединено с новым в одно производство.

До этого СК наложил арест на имущество фигурантов по делу о хищении на военных закупках.

Ранее для экс-главы департамента Минобороны запросили 17 лет колонии.

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