В Петербурге из-за сильного ветра закрыли Ботанический сад

Вечером 23 октября Ботанический сад в Санкт-Петербурге закрыли из-за сильного ветра. Об этом сообщает «Мойка78» со ссылкой на пресс-службу учреждения.

«Причина — усиление порывов ветра», — сообщили в пресс-службе.

Издание отмечает, что в среду через регион проходит атмосферный фронт, из-за чего над акваторией Финского залива наблюдается усиление ветра с порывами вплоть до 20 метров в секунду. Во второй половине дня заметно повышение уровня воды в реках и каналах Северной столицы.

Как сообщали главное управление МЧС России по Петербургу и ФГБУ «Северо-Западное УГМС, сильные порывы ветра ожидаются и в четверг, 24 октября.

Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд до этого проинформировал, что 24 октября на Дальнем Востоке порывы ветра местами могут достигать 38 м/с.

Ранее шесть населенных пунктов Приморья частично остались без света.