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Робот пригласил жителей Подмосковья сделать вакцину от гриппа

Более 1,1 млн жителей Подмосковья пригласила робот Светлана на вакцинацию от гриппа

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Global Look Press

Робот Светлана пригласила более 1,1 млн жителей Московской области на вакцинацию от гриппа, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения региона.

В ведомстве отметили, что звонки осуществляются с номера 8-498-602-31-35.

Как рассказал министр здравоохранения Московской области Алексей Сапанюк, робот приглашает на вакцинацию жителей от 18 лет, которые еще не делали прививку.

«Не стоит забывать, что это самый надежный способ обезопасить себя и близких от заболевания и его опасных осложнений», — отметил он.

Сделать прививку можно в поликлиниках и мобильных комплексах. Чтобы пройти вакцинацию в мобильном комплексе, необходимо при себе иметь паспорт и полис ОМС. Медицинский специалист проведет осмотр на предмет отсутствия противопоказаний к вакцинации и сделает прививку.

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