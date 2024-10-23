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В Анкаре идет перестрелка после взрыва на оборонном объекте

В Анкаре идет перестрелка после взрыва на объекте аэрокосмической компании

В Анкаре продолжается перестрелка на месте взрыва возле одного из входов на территорию аэрокосмической компании TUSAŞ. Об этом сообщает газета Sabah.

Взрыв прогремел в районе Кахраманказан в Анкаре возле пункта охраны турецкой корпорации TUSAŞ — производителя военных самолетов и космического оборудования, после него началась стрельба. По данным издания, речь идет о подрыве смертником взрывного устройства.

Министр внутренних дел Турции Али Ерликая сообщил, что в результате теракта есть пострадавшие. На месте несколько отрядов полиции.

В августе в Турции ликвидировали четырех террористов, предположительно готовивших теракт в стране на границе с Ираком. Два летательных аппарата, нарушивших государственную границу были обнаружены беспилотником Вооруженных сил Турции.

Ранее планировавшим взрывы на российских АЭС украинцам ужесточили обвинение.

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