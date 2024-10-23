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Российские школьники могут бесплатно пройти профориентационную диагностику

Родители школьников смогут сэкономить на профтестах до 300 тысяч рублей

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Freepik.com

Родители российских школьников могут сэкономить до 300 тыс. рублей на профориентации детей, воспользовавшись возможностями, которые предлагает цифровая платформа «Билет в будущее». Об этом сообщили в пресс-службе Фонда гуманитарных проектов (ФГП), который выступает оператором проекта.

В фонде отметили, что рынок профориентационных предложений очень разнообразен. Стоимость тестов может варьироваться от нескольких тысяч до нескольких десятков тысяч рублей. В период взросления ребенка семьи обращаются к профориентации несколько раз.

При этом семьи могут столкнуться не только с большими тратами, но и с разочарованием. Зачастую на рынке коммерческих профориентационных услуг встречаются предложения от недобросовестных компаний. Под видом полезных практик инфоцыгане продают мошеннические бесполезные программы или гибридные формы сильно облегченных копий, уточнили в ФГП.

Государственный проект «Билет в будущее» позволяет семьям сэкономить и, в отличие от коммерческих предложений, дать результат, подчеркнули в фонде.

«Билет в будущее», который включает в себя профориентационные диагностики и материалы на цифровой платформе, был запущен в 2018 году.

В 2023 году на его основе Минпросвещения России внедрило во всех российских школах Единую модель профориентации обучающихся для школьников 6–11-х классов, включая детей с ОВЗ и инвалидностью.

Тогда же в перечне профориентационных инициатив появился 34-часовой курс внеурочной деятельности «Россия — мои горизонты», помогающий сформировать у подростков готовность к профессиональному самоопределению.

Сегодня проект реализуется во всех регионах РФ.

В ФГП отметили, что проект «Билет в будущее» дает возможность ребенку лучше понять свои склонности и интересы, определить hard и soft skills, вовремя обратить внимание на востребованность профессии, тренды, перспективы, риски, обстановку в стране.

Для родителей предлагает тесты, курсы, психологические советы от экспертов, полезные рекомендации, чек-листы.

«Российская профориентация развивается, побуждая государство работать в этом направлении более серьезно. Федеральные профориентационные инициативы уже сегодня становятся экологичнее, показывая, что в современных реалиях фокус внимания находится на самом ребенке, его увлечениях и желаниях», — заявили в фонде.

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