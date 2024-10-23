Суд в Белоруссии вынес приговор двум украинским диверсантам

Гомельский областной суд приговорил двух украинских диверсантов, пытавшихся ввезти взрывчатку для терактов в Белоруссии и России. Об этом сообщает госагентство БелТА.

«В Гомельском областном суде огласили приговор диверсантам СБУ — отцу и сыну Кабарчукам, задержанным в Лельчицком районе», – говорится в сообщении.

Каждому из них суд назначил по 20 лет лишения свободы. Они будут отбывать наказание в колонии с усиленными условиями режима.

В июле 2024 года Южный окружной военный суд приговорил к 18 годам лишения свободы россиянина Сергея Ержова, подорвавшего газопровод в Крыму.

В июне 2023 года СБУ передала Ержову инструкцию по изготовлению самодельной бомбы. Мужчина положил динамит на поверхности газопровода в Кореизе в Ялте и дистанционно взорвал его.

Ранее суд вынес приговор диверсантам, готовившим теракт в Приморье.