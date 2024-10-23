Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Врач назвала причины внезапного пробуждения среди ночи

Сомнолог Черкасова: резкие пробуждения во сне с чувством тревоги имеют причину

close
Depositphotos

Пробуждения человека ночью, которые сопровождаются чувством тревоги, сильно бьющимся сердцем и потоотделением, могут быть нормой, если происходят не слишком часто. В нормальной ситуации их причиной является смена разных стадий сна, объяснила сомнолог Софья Черкасова Общественной Службе Новостей.

Обычно стадии сменяются от первой до третьей стадии медленного сна, после чего начинается стадия быстрого. В это время мозг начинает активно перерабатывать информацию, человек видит сны, а весь его организм переживает «вегетативную бурю». Если человек проснется в таком состоянии, то он ощутит ее проявления.

«В более частых случаях мы имеем дело с проявлениями психоэмоциональной нагрузки: тревожность, обеспокоенность, стрессовая ситуация, в которой человек пребывает», — добавила сомнолог.

Ночью это может приводить к всплескам кортизола, из-за чего пробуждение сопровождается всеми симптомами стрессовой реакции. Причиной могут быть и панические атаки, которые во сне тоже могут происходить, из-за чего человек резко просыпается, заключила Черкасова.

Ранее врач назвал причины головной боли после пробуждения.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами