Врач назвала причины внезапного пробуждения среди ночи

Пробуждения человека ночью, которые сопровождаются чувством тревоги, сильно бьющимся сердцем и потоотделением, могут быть нормой, если происходят не слишком часто. В нормальной ситуации их причиной является смена разных стадий сна, объяснила сомнолог Софья Черкасова Общественной Службе Новостей.

Обычно стадии сменяются от первой до третьей стадии медленного сна, после чего начинается стадия быстрого. В это время мозг начинает активно перерабатывать информацию, человек видит сны, а весь его организм переживает «вегетативную бурю». Если человек проснется в таком состоянии, то он ощутит ее проявления.

«В более частых случаях мы имеем дело с проявлениями психоэмоциональной нагрузки: тревожность, обеспокоенность, стрессовая ситуация, в которой человек пребывает», — добавила сомнолог.

Ночью это может приводить к всплескам кортизола, из-за чего пробуждение сопровождается всеми симптомами стрессовой реакции. Причиной могут быть и панические атаки, которые во сне тоже могут происходить, из-за чего человек резко просыпается, заключила Черкасова.

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