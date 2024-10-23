В Подмосковье рассказали о кампании по ликвидации грызунов в подьездах

Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области

С начала 2024 года специалисты коммунальных служб под контролем инспекторов министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области выполнили 3,7 тыс. заявок по ликвидации грызунов в подъездах, сообщает пресс-служба ведомства.

В ведомстве отметили, что дезинсекцией и дератизацией мест общего пользования занимаются управляющая организация.

Своевременно принятые меры позволяют не допустить размножение вредителей и обеспечить безопасность жильцов.

Важно отметить, что после поступления обращения от граждан УК обязана провести все необходимые санитарные мероприятия.

Если в местах общего пользования завелись вредители, то нужно обращаться в свою управляющую организацию.