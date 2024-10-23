В России начался прием заявок на конкурс молодых художников «Картина мира»

Организаторы международного конкурса молодых художников «Картина мира» объявили о начале заявочной кампании, сообщает пресс-служба конкурса.

К участию пригласили студентов и выпускников художественных образовательных организаций среднего и высшего образования России и зарубежья, а также независимых художников в возрасте от 18 до 35 лет.

Как отметил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков, по итогам отбора и всех конкурсных механик молодые художники получат возможность выставлять в Третьяковской галерее.

Главной темой конкурса станут «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества».

По словам заместителя министра культуры РФ Сергея Першина, в рамках конкурса каждый молодой художник сможет продемонстрировать свое мастерство.

Конкурс проведут в 3 номинациях, среди которых живопись, графика и цифровое искусство, компьютерная графика и анимация.

Победителей конкурса определят в 3 этапа. Сначала представители молодежного творческого совета выберут 100 работ. Затем творческий совет отберет 50 лучших работ, а на третьем этапе на основе рейтингового голосования выберут 14 финалистов.

«Третьяковская галерея была рада войти в состав учредителей конкурса. Полагаем, что подобные инициативы не только продвигают и популяризируют современное искусство среди посетителей музея, но и стимулируют развитие творческого потенциала всех участников конкурса», — отметила директор Третьяковской галереи Елена Проничева.