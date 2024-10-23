Мирный житель пострадал в ДНР из-за сброса взрывоопасного предмета с дрона ВСУ

В Горловке в Донецкой народной республике (ДНР) ранение получил мирный житель в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава городского округа Иван Приходько.

«В поселке шахты им. Н. А. Изотова ранен мирный житель Горловки», — написал он.

Военное следственное управление Следственного комитета РФ по ДНР зафиксировало с начала суток восемь обстрелов территории республики.

19 октября губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате удара украинских войск по городу Шебекино был ранен мирный житель.

18 октября Гладков опроверг информацию о заходе диверсионно-разведывательной группы Украины на территорию села Журавлевка Белгородского района. По его словам, обстановка в населенном пункте сложная с 22 февраля 2022 года, однако в настоящее время он находится под полным контролем Вооруженных сил России.

Ранее в Белгородской области мужчина пострадал при атаке дрона.