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В Польше поймали украинца, осужденного за шпионаж в пользу РФ

В польской Лодзи поймали украинца, осужденного за шпионаж в пользу РФ

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Shutterstock

В польской Лодзи задержали гражданина Украины, осужденного за шпионаж в городе Люблин. Об этом сообщили в городской полиции.

«Сотрудники отдела розыска установили место, где скрывался 45-летний гражданин Украины, разыскиваемый по ордеру на арест. <...> В руки люблинских «охотников за головами» он попал на территории Лодзи», — говорится в сообщении.

Мужчина обвиняется в деятельности группы, которая орудовала «по заказу спецслужб иностранного государства». Речь идет о группе из 16 человек, которые собирали информацию об объектах критической инфраструктуры Польши. В отношении 14 из них вынесли обвинительные приговоры за шпионаж в пользу России.

До этого сообщалось, что в Польше ликвидировали «российскую шпионскую сеть», которая якобы намеревалась совершить взрывы поездов, при помощи оружия, отправленного для Украины.

Ранее ФСБ поймала в Калининграде украинца, шпионившего в пользу Польши.

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