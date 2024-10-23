В Приморье школьница оказалась в полиции из-за съемки мультика в киотеатре

В городе Спасск-Дальний Приморского края 10-летняя школьница снимала на смартфон момент из мультфильма во время киносеанса. Тем временем охранник кинотеатра вызвал наряд полиции. Об этом сообщает ИА Регнум со ссылкой на собственный источник.

«По словам охранника, девочка-четвероклассница на камеру мобильного телефона переснимает картинку с большого экрана кинотеатра. Охранник также сообщил, что обращается в полицию для фиксации правонарушения», — рассказал собеседник агентства.

По данным издания, правоохранители приняли заявление. С девочкой провели беседу, в ходе которой она объяснила, что снимала не целый мультфильм, а лишь фрагмент для своих социальных сетей.

В октябре на стратегической сессии по развитию отечественной кинематографии под председательством премьер-министра РФ Михаила Мишустина обсуждалось ужесточение борьбы с показом пиратского контента в кинотеатрах. Об этом сообщило РБК.

По словам одного из источников издания, тема борьбы с пиратством в большей степени касалась региональных киносетей, которые активно демонстрируют фильмы ушедших голливудских киностудий в формате предсеансного обслуживания.

Другой источник отметил, что участники встречи также поднимали вопрос о необходимости усиления борьбы с пиратством отечественных фильмов и сериалов в интернете.

Ранее сообщалось, что количество пиратских ресурсов в России растет опережающими темпами.