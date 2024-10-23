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Книгу Шекспира вернули обратно в библиотеку спустя 100 лет

UPI: в США в библиотеку спустя 100 лет вернули книгу Шекспира

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Shutterstock

В США книгу Шекспира вернули обратно в библиотеку спустя 100 лет, пишет UPI.

Как пишут СМИ, в публичную библиотеку Патерсона недавно вернули экземпляр «Жизни короля Генриха Пятого» Уильяма Шекспира, который был выдан 101 год назад. Синтия Делей обнаружила книгу, разбирая вещи своей бабушки Арлин, и выяснила, что книга была взята в 1923 году.

После этого Синтия связалась с библиотекой и организовала возврат книги.

«Никогда не поздно вернуть просроченные библиотечные материалы», — отметил Кори Флеминг, директор библиотеки, добавив, что подобный случай стал первым за его 20-летнюю практику.

Издание этой книги Шекспира 1910 года высоко ценится коллекционерами, а библиотекари подчеркнули его ограниченный тираж.

Ранее библиотека в США закрылась из-за посетителя, подкинувшего коробку от DVD-диска с тараканами.

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