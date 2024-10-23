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Гражданина Китая в Шереметьево поймали с люксовыми украшениями на 5,5 млн рублей

В Шереметьево пассажира из Китая поймали с люксовыми украшениями 5,5 млн рублей

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Maksim Konstantinov/Global Look Press

В аэропорту Шереметьево таможенники остановили пассажира из Китая, который вез люксовые украшения на 5,5 млн рублей. Об этом сообщает ФТС России.

По информации службы, инспекторы в «зеленом» коридоре остановили 24-летнего пассажира, который прилетел из Пекина. У иностранца в карманах обнаружили две пары наручных часов, а также кольца, браслеты, серьги и колье.

По результатам экспертизы стало ясно, что все изделия являются новыми. Украшения выполнены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов, агатов, перламутра и стекла, а часы изготовлены из нержавеющей стали и сапфирового стекла. Отмечается, что нарушитель отказался от дачи каких-либо комментариев о произошедшем.

В отношении иностранца возбудили уголовное дело по факту контрабанды стратегически важных товаров. Теперь ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет со штрафом до миллиона рублей.

Ранее женщина привезла в РФ украшения для невестки на 3,5 млн рублей и стала фигуранткой дела.

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