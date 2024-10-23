На Урале 15-летняя мигрантка пришла рожать в больницу

В Екатеринбурге 15-летняя гражданка Таджикистана обратилась за помощью к врачам из-за начавшихся родов. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на собственный источник.

Подросток пришла в перинатальный центр на улице Комсомольской на 38-й неделе срока. Руководство медучреждения передало информацию о несовершеннолетней пациентке в полицию, после чего правоохранители навестили ее мать, вместе с которой подросток проживает в областном центре.

По словам женщины, она узнала о беременности за месяц до родов. Она отметила, что дочь категорически отказалась раскрывать имя отца ребенка, но подчеркнула, что вступила с ним в связь по обоюдному согласию. Сейчас девочка-подросток находится в одной из детских больниц города. Информация о том, родила ли несовершеннолетняя, не уточняется.

Ранее жительница Подмосковья пожаловалась, что в школе попросили забрать документы после новости о беременности ее дочери-семиклассницы.