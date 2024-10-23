Стали известны самые странные запросы россиян к пластическим хирургам

Россияне достаточно часто обращаются к пластическим хирургам с очень странными просьбами. К примеру, девушки иногда просят сделать им эльфийские ушки, рассказала пластический хирург Элина Бергмане в пресс-центре НСН.

«Странные просьбы от пациентов случаются. Например, на прошлой неделе женщина хотела убрать жир на голени, потому что она не может застегнуть сапоги», — привела пример врач.

По ее словам, многие хирурги запросы пациентов, даже самые нелепые, выполняют, однако сама она на это не идет. Есть недопустимые вещи, к примеру — отрезать мочки ушей.

С ней согласился член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин — он признался, что тоже отказывает клиентам в странных просьбах сделать что-то с их внешностью.

«В свое время мне приходилось сталкиваться с пациентами, которые хотели сделать себе ушки эльфа», — отметил он.

Такой наплыв желающих приобрести эльфийские ушки был связан с модой. Пахилин заверил, что ни одной девушке такую операцию не провел.

Напомним, до этого представители отрасли сообщили, что в России начался настоящий бум пластических операций из-за эпидемии ожирения, которая стала мировой проблемой. Для таких пациентов показано комплексное лечение, в том числе бариатрические операции.

Кроме того, отмечалось, что в России ежегодно выполняется 430 тыс. пластических операций, самые популярные из которых — липосакция и маммопластика.

Ранее россиян призвали вносить в «черный список» за частые пластические операции.