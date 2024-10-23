Rambler&Co оценит киберустойчивость своей ИТ-инфраструктуры

Rambler&Co предложил «белым» хакерам изучить бизнес-процессы и проверить ИТ-инфраструктуру, сообщает пресс-служба медиахолдинга.

Киберспециалистам предстоит реализовать векторы атак и получить доступы к договорам и объектам интеллектуальной собственности, персональным данным работников, а также проникнуть в бизнес-процессы на платформе 1С.

Участник, который сможет первым выполнить задачу и представит детальный отчет, получит 3 млн рублей.

Как отметил директор по кибербезопасности Rambler&Co Евгений Руденко, APT Bug Bounty – это логичное развитие стратегии по защите инфраструктуры медиахолдинга.

«Уровень зрелости кибербезопасности нашей компании и платформы Standoff Bug Bounty позволяет расширить «партнерство» с багхантерами для оценки защищенности наиболее ценных активов компании от целевых атак», — сказал он.

На первом этапе программа будет запущена в приватном режиме и доступна ограниченному числу багхантеров.

Также медиахолдинг расширил основную программу багбаунти на Standoff Bug Bounty. Для удобства исследователей весь скоуп разделен на тематические страницы по основным медийным активам медиахолдинга, доменам со спортивной тематикой, порталу «Рамблер» и LiveJournal.