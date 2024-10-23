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Летевшей в бизнес-классе россиянке принесли мороженое со стеклом

Летевшей в Махачкалу пассажирке бизнес-класса предложили мороженое со стеклом

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Shutterstock/Eaum M

Пассажирке рейса, следовавшего из Москвы в Махачкалу, принесли мороженое с керамическими осколками. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По информации издания, инцидент произошел 16 октября с 46-летней Асият. Женщина летела в бизнес-классе, где на обед гостям подавали мороженое с орехами. Когда пассажирка ела угощение, в какой-то момент она почувствовала сильную боль. По предварительной информации, в мороженое попали фрагменты, отколовшиеся от пиалы. Бортпроводники извинились перед клиенткой авиакомпании и предложили ей по прилету обратиться в медпункт. Женщина последовала этой рекомендации, и после прибытия в пункт назначения врачи обработали ей раны во рту.

До этого в США самолет с пассажирами провел в небе девять часов и вернулся обратно из-за поломки туалета.

Ранее в США авиакомпания ввела дресс-код для пассажиров и сняла с рейса трех девушек в кроп-топах.

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