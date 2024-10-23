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МВД сможет дистанционно отслеживать маршрут мигрантов до границы

МВД получит право дистанционно контролировать маршрут мигрантов до границы

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Евгений Епанчинцев/РИА «Новости»

Сотрудники МВД получат право дистанционно отслеживать маршрут до государственной границы контролируемых лиц, т.е. иностранцев и лиц без гражданства, чьи законные основания для пребывания в России прекращены. Соответствующий проект приказа МВД опубликован на портале проектов нормативных правовых актов.

Данная мера будет распространяться на тех, кто должен покинуть страну самостоятельно. Проект вступит в силу с 5 февраля 2025 года. Он определит порядок работы МВД и его территориальных органов при применении режима высылки.

Депутаты Государственной думы ранее приняли в I чтении законопроект о внесудебной блокировке интернет-ресурсов, предлагающих незаконные услуги для мигрантов. Председатель Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что нижняя палата парламента планирует до декабря принять шесть законопроектов, направленных на совершенствование законодательства в сфере миграционной политики в России.

Ранее из России выдворили более двух тысяч мигрантов.

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