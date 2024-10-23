В Польше запаниковали из-за выпускников украинских онлайн-медвузов

Студенты из Польши чаще стали выбирать получение медобразования на Украине, это представляет угрозу для будущего качества медицинских услуг в стране. Об этом сообщает газета Dziennik Gazeta Prawna.

Отмечается, что медицинское образование на Украине в половину дешевле, чем в Польше.

«Проблема в том, что из-за военного конфликта обучение проводится онлайн, а обучение врачей должно носить практический характер», — подчеркивает издание.

По данным газеты, после завершения обучения польские выпускники должны подтвердить свой диплом в Польше, после этого они получают право выходить на работу.

«Министерство здравоохранения не осознает уровня проблемы. Во время нострификации проверяются только практические знания», — говорится в публикации.

Президент Высшего медицинского совета Польши Лукаш Янковский считает, что если студенты извне Европейского союза обучаются онлайн, то «включение их в систему без проверки практических навыков ставит под угрозу качество медобслуживания».

До этого сообщалось, что на Украине реформируют принципы исторического образования в школах.

Ранее украинский министр поддержал запрет русского языка в школах.