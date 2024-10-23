Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Психолог рассказала о синдроме кукушки у женщин

Психолог Голубева: матери могут бросать детей из-за синдрома кукушки

close
CHROMORANGE / A. Shalamov/Global Look Press

Матери могут оставлять своих детей из-за синдрома кукушки, потому что при таком состоянии они испытывают трудности в установлении эмоциональной связи с ними. Об этом RuNews24.ru рассказала детский психолог Майя Голубева.

По ее словам, в этом случае женщина может чувствовать себя отчужденной от своего ребенка. Эксперт уточнила, что такой синдром может развиться на фоне психологических травм или социальных факторов.

«Влияние синдрома кукушки на матерей и детей может быть разрушительным. Матери, страдающие от этого синдрома, могут испытывать чувство вины, страха и беспомощности, что может привести к депрессии и другим психологическим проблемам. Дети же страдают от недостатка любви, заботы и внимания, что может привести к задержкам в развитии, проблемам с социализацией и эмоциональным благополучием», — сказала Голубева.

Она добавила, что матерям, которые столкнулись с синдромом кукушки, стоит обратиться к специалисту.

Психолог Валентина Красникова до этого говорила, что после родов многие женщины находятся в постоянном стрессе, на мать сваливаются все заботы о новорожденном. По ее словам, в моменты сильного эмоционального перенапряжения, связанного с заботами о ребенке и постоянного недосыпа, женщина может навредить себе и малышу.

Ранее психолог назвала топ неочевидных причин семейных конфликтов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами