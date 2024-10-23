Психолог рассказала о синдроме кукушки у женщин

Матери могут оставлять своих детей из-за синдрома кукушки, потому что при таком состоянии они испытывают трудности в установлении эмоциональной связи с ними. Об этом RuNews24.ru рассказала детский психолог Майя Голубева.

По ее словам, в этом случае женщина может чувствовать себя отчужденной от своего ребенка. Эксперт уточнила, что такой синдром может развиться на фоне психологических травм или социальных факторов.

«Влияние синдрома кукушки на матерей и детей может быть разрушительным. Матери, страдающие от этого синдрома, могут испытывать чувство вины, страха и беспомощности, что может привести к депрессии и другим психологическим проблемам. Дети же страдают от недостатка любви, заботы и внимания, что может привести к задержкам в развитии, проблемам с социализацией и эмоциональным благополучием», — сказала Голубева.

Она добавила, что матерям, которые столкнулись с синдромом кукушки, стоит обратиться к специалисту.

Психолог Валентина Красникова до этого говорила, что после родов многие женщины находятся в постоянном стрессе, на мать сваливаются все заботы о новорожденном. По ее словам, в моменты сильного эмоционального перенапряжения, связанного с заботами о ребенке и постоянного недосыпа, женщина может навредить себе и малышу.

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