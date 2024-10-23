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Россиян призвали вносить в «черный список» за частые пластические операции

Депутат Милонов: нужны черные списки для пациентов пластических хирургов

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Depositphotos

В России нужно создать «черный список» для жителей, которые злоупотребляют услугами пластических хирургов. Здесь речь уже идет не об исправлении каких-то проблем, а о помешательстве, заявил депутат Госдумы Виталий Милонов в пресс-центре НСН.

Такие списки должны затронуть людей, которые не стараются скорректировать какой-то изъян, а, к примеру, пытаются постоянно себе «что-то увеличить», отметил Милонов.

«Это люди, у которых есть психическое расстройство, связанное с постоянной необходимостью в себе что-то менять, они должны в черные списки клиник входить. Люди обладают деньгами и просто себя уродуют», — подчеркнул парламентарий.

Напомним, до этого представители отрасли сообщили, что в России начался настоящий бум пластических операций из-за эпидемии ожирения, которая стала мировой проблемой. Для таких пациентов показано комплексное лечение, в том числе бариатрические операции.

Кроме того, отмечалось, что в России ежегодно выполняется 430 тыс. пластических операций, самые популярные из которых — липосакция и маммопластика.

Ранее в Минздраве рассказали о помощи пластических хирургов раненым на СВО бойцам.

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