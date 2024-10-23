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Мать погибшей в Ташкенте россиянки высказалась о трагедии

Мать погибшей в Ташкенте журналистки назвала газ возможной причиной трагедии

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Инесса Паперная/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Отравление газом могло стать причиной гибели россиян в одном из отелей в столице Узбекистана. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на мать одной из жертв Инессы Паперной.

Женщину зовут Любовь Паперная. Она рассказала, что в последний раз общалась с дочерью за день до ее смерти — вечером 19 октября.

«Пока еще нет информации о заключительной причине [смерти]. Предварительно, отравление газом», — добавила мать погибшей.

Также журналисты поинтересовались у нее, для чего Инесса Паперная выезжала за границу. По словам женщины, ее дочь отправилась в Узбекистан на отдых.

20 октября в одном из номеров отеля «Караман палас», расположенном в Ташкенте, обнаружили тела троих человек. Двое из них оказались гражданами РФ. Это были Инесса Паперная, работавшая в журнале «Профиль» и сотрудничавшая с изданием «Лента.ру», и ее спутник.

В местных правоохранительных органах не исключили, что россияне могли отравиться так называемым болотным газом. Предположительно, он проник в номер отеля через вентиляцию от бассейна — за несколько дней до трагедии его чистили с использованием химических веществ.

23 октября тела погибших граждан РФ отправили из Узбекистана в родную страну.

Ранее в Грузии умерла россиянка, упавшая в подземный переход во время съемки видео.

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