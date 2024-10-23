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Стало известно, какие пластические операции россияне делают чаще всего

Хирург Пахилин: россияне ежегодно делают 430 тыс. пластических операций

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Rabizo Anatolii/Shutterstock/FOTODOM

Каждый год в России проводят порядка 430 тысяч пластических операций. В списке самых востребованных из них абсолютное лидерство сохраняют липосакция и маммопластика, рассказал член Российского общества пластических, реконструктивных и эстетических хирургов Дмитрий Пахилин.

«В 2023 году было сделано порядка 15 миллионов пластических операций, косметологических – 19 миллионов в мире», — отметил врач в пресс-центре НСН.

Что касается России, то популярность таких операций здесь растет в среднем на 5% в год. Помимо липосакции и маммопластики в рейтинге востребованных процедур – блефаропластика, то есть операция на веках, и ринопластика – операция по изменению формы или уменьшению носа.

Клиентами пластических хирургов чаще становятся женщины – в 90% случаев. Но число мужчин, решающихся на изменение внешности, тоже становится больше, причем они как раз чаще хотят сделать блефаропластику, иногда – удалить молочные железы, рассказал Пахилин.

До этого в Минздраве России тоже отметили, что мужчины стали чаще обращаться к пластическим хирургам с запросом улучшить свою внешность. В ведомстве отмечают, что чаще они просят исправить нос, уши и подкорректировать веки.

Пластический хирург ранее рассказал, как быстро восстановиться после ринопластики.

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