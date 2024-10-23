В Петербурге студент-иностранец выпал из окна вуза

В Санкт-Петербурге студент-иностранец выпал из окна Государственного университета телекоммуникаций им. М.А. Бонч-Бруевича. Об этом сообщает агентство новостей «Оперативное прикрытие».

Инцидент произошел 22 октября в корпусе на проспекте Большевиков. По информации издания, юноша упал с высоты пятого этажа во внутренний двор. Пострадавшим оказался 21-летний студент, приехавший получать образование в Россию из Казахстана. Его в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию Александровской больницы. Медики диагностировали ему травмы головы, груди, живота, костей таза. Врачи делали все возможное, чтобы спасти юношу, но оказались бессильны.

Молодой человек приехал в Северную столицу в августе 2024 года, на миграционном учете состоял. Сейчас следователи изучают телефон и ноутбук студента.

Ранее в Самаре ученик выпал из окна школы во время урока, мальчик в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимацию.