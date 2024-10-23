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Падение мальчика, пальцы которого зажевало в метро Петербурга, попало на видео

Прокуратура Петербурга опубликовала кадры падения мальчика на эскалаторе

В прокуратуре Петербурга поделились кадрами момента падения ребенка на станции метро «Площадь Восстания». Ролик опубликовали в официальном Telegram-канале.

На видео заметно, как ребенок бежал по пустому эскалатору вверх, но в какой-то момент споткнулся и упал. Руку пострадавшего зажевало, но сотрудники оперативно остановили механизм, к ребенку подбежал отец.

После инцидента в прокуратуре организовали проверку. Специалисты выяснят, исполняли ли родители обязанности по воспитанию ребенка должным образом.

Тем временем медики Петербурга более трех часов оперировали пострадавшего четырехлетнего мальчика. Ему сшили сухожилия и поставили специальную конструкцию, которая поможет костям срастись.

Травмы ребенок получил на эскалаторе при подъеме. Мальчик упал, и рука оказалась между ступней, а затем — в механизме. Пострадавшего госпитализировали с переломом двух пальцев со смещением.

Ранее в Башкирии девочка прокрутила пальцы в мясорубке, спасти удалось не все.

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