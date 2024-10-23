Эксперт раскрыла, какие квартиры будут продаваться со скидками в конце года

Цены на жилье в эконом- и комфорт-классах в декабре-январе будут расти незначительно, либо останутся на прежнем уровне. Об этом в интервью РИАМО сообщила эксперт по недвижимости, управляющий партнер Delta estate Елена Земцова. Кроме того, по ее словам, к Новому году традиционно увеличится объем акционного предложения — скидки будут доходить до 25%.

«В бизнес- и премиум-сегментах, наоборот, прогнозируем более выраженный рост — до 10%. Эти сегменты мало зависят от ипотеки, и основная доля сделок проходит за счет «живых» денег. Кроме того, этот год отмечен повышенной активностью со стороны инвесторов, возвращающих свои активы в Россию и перекладывающих их в том числе в объекты в элитных ЖК», — отметила Земцова.

Она добавила, что в целом по рынку средняя цена квадратного метра до конца года будет двигаться в сторону снижения, но к середине января ожидается возвращение к базовому уровню.

Как прогнозируют риелторы, снижения цен на новостройки в стране в ближайшем будущем ждать не стоит. Напротив, стоимость нового жилья продолжит расти.

На данный момент размер ключевой ставки в стране составляет 19% годовых. Следующее заседание Банка России состоится в пятницу, 25 октября. Ожидается, что регулятор продолжит цикл ужесточения денежно-кредитной политики. С большой долей вероятности ЦБ повысит ключевую ставку до 20%. Как это повлияет на вклады, кредиты и курс рубля — в материале «Газеты.Ru».

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