В Бурятии взрослый внук подпер дверь дома родственников вилами и поджег

Житель Бурятии стал фигурантом уголовного дела после нескольких поджогов дома родственников. Об этом сообщает управление СК РФ по региону.

По версии следствия, мужчина из Верхних Тальцов несколько раз пытался поджечь их деревянный дом. Однако 28 июня он решил не ограничиваться поджогом.

Около полуночи, когда владельцы уже спали, россиянин пробрался на территорию участка пожилых людей, подпер входную дверь вилами, после чего обложил поленьями и поджег.

Пенсионеры быстро обратили внимание на шум. Они проснулись и смогли выбраться из дома через окно.

«Фигурант был изобличен в ходе осмотра записей с камер видеонаблюдения, которые потерпевшие установили во дворе после первых случаев поджогов», – сообщается в публикации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Что именно стало причиной такого поступка, неизвестно. Материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

Ранее россиянину, который обварил подругу кипятком и пытался сжечь, изменили приговор.