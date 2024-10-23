Риелтор рассказал о рисках при продаже доли в квартире

Россиянам, которые хотят продать долю в квартире, важно понимать, что это может привести к сложной ситуации. Об этом Pravda.ru рассказал почетный член Российской гильдии риэлторов, президент компании «Бест Недвижимость» Григорий Полторак.

По его словам, в случае, если один из собственников квартиры не захочет ее продавать, стороны могут столкнуться с конфликтом. Эксперт подчеркнул, что такой спор заканчивается невыгодно для обеих сторон.

«Тот, который не живет, не получит половину денег от стоимости квартиры, а получит значительно меньше, может быть, в два раза меньше, чем получил бы, если бы продали и поделили бы деньги пополам, просто потому что эта доля, так называемая «идеальная доля» особо никому не нужна. А покупать ее будут, скорее всего, какие-то люди, которые имеют потом намерение отжать все», — сказал Полторак.

Он отметил, что решить проблему можно путем продажи всей квартиры.

Юрист Ирина Нигматуллина до этого рассказала «Газете.Ru», что спрос россиян на покупку долей в квартире в 2024 году вырос в четыре раза. По ее словам, сделки в складчину совершают те, кто планирует заработать на квартире, сдавать ее или перепродавать, то есть извлекать прибыль.

Ранее стало известно, каких квартир в Москве стало меньше.