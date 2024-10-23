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В ЯНАО четыре подростка пострадали после взрыва аэрозольного баллончика

В ЯНАО четверых подростков госпитализировали из-за взрыва баллончика

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Государственное казённое учреждение «Противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа»

Подростки из ЯНАО попали в больницу после хлопка аэрозольного баллончика. Об этом сообщает противопожарная служба Ямало-Ненецкого автономного округа.

Инцидент произошел в поселке Тазовский, на Солнечной улице. Подростки 2009-2011 годов рождения находились в помещении, когда произошел хлопок.

После этого на место прибыли пожарные, но выяснилось, что жители квартиры сами смогли ликвидировать пожар.

«Наиболее вероятной причиной возгорания стало неосторожное обращение несовершеннолетних с огнем», – сообщается в публикации.

В результате молодые люди попали в больницу. О характере травм и состоянии четверых пострадавших не сообщается. При каких обстоятельствах взорвался предмет также не уточняется.

До этого в Англии произошел пожар из-за аэрозольного баллончика. Выяснилось, что владельцы помещения оставили предмет на солнце. По словам спасателей, такие случаи происходят «все чаще».

Ранее в Ростовской области мужчина распылил перцовый газ в электричке.

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