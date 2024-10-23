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В МИД РФ раскрыли число россиян, пострадавших от атак ВСУ за минувшую неделю

Посол Мирошник: за неделю в результате ударов ВСУ по РФ пострадали 73 человека

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Украинские военные в ходе атак на территорию РФ за последние семь дней ранили 63 человека. Об этом говорится в докладе посла по особым поручениям российского министерства иностранных дел Родиона Мирошника, пишет РИА Новости.

«От обстрелов нацистов пострадали 73 мирных жителя: ранены 63 человека», — говорится в документе.

Отмечается, что 10 россиян спасти не удалось.

По информации дипломата, всего за минувшую неделю бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили по регионам РФ не менее 1 488 боеприпасов.

22 октября украинские солдаты атаковали село Бехлевка в Белгородской области при помощи беспилотника. Дрон врезался в один из жилых домов, из-за чего пострадала женщина.

Как рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков, у жительницы населенного пункта диагностировали закрытую черепно-мозговую травму и осколочные ранения разных частей тела. Ей понадобилась госпитализация.

В тот же день военные ВСУ обстреляли город Алешки в Херсонской области, ранив одну местную жительницу. Пострадавшую с различными травмами и контузией доставили в медицинское учреждение, заявил глава региона Владимир Сальдо.

Ранее в Донецкой народной республике (ДНР) при атаке дрона пострадали три сотрудника коммунальных служб.

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