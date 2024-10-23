По делу экс-адвоката Пашаева задержали его сослуживца

По делу бывшего адвоката Эльмана Пашаева в Донецке задержали его сослуживца Фаика Гасанова. Предположительно, экс-адвокат через подельника предлагал заключенным, поехавшим на СВО, за деньги отсидеться в тылу, передает Telegram-канал Mash.

Источник из 95-го стрелкового полка рассказал каналу, что Гасанов является «правой рукой» командира Виктора Москаленко. Гасанов — земляк Пашаева.

Предполагается, что через Гасанова шли деньги Пашаеву за махинации.

Сейчас сотрудники военно-следственного управления Следственного комитета России активно допрашивают обоих мужчин. В частности, следователи интересуются подробностями службы Пашаева: в каком пункте временной дислокации находился, сколько людей успел оставить в тылу и знал ли о его схемах командир Москаленко. Фаика Гасанова уже доставили в Москву на допрос.

Пашаева задержали в Москве 17 сентября. По версии следствия, в феврале 2024 года он убедил мужа «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексея, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу.

Кроме того, по данным Mash, Пашаев якобы предлагал заключенным, поехавшим в зону спецоперации, устроить за деньги так, что они смогут отсидеться в тылу. Также сообщалось, что экс-адвоката заподозрили в получении госпособия за поддельное ранение.

Ранее сообщалось, что Пашаева проверяют на причастность к другим эпизодам мошенничества.