Тела россиян, умерших в гостинице в Ташкенте, отправили на родину

Тела двух умерших в гостинице Ташкента граждан России, в том числе журналистки Инессы Паперной, отправили авиарейсом на родину. Об этом РИА Новости сообщила генпрокуратура Узбекистана.

«Тела погибших в гостинице россиян отправлены из Ташкента в Россию авиарейсом в 10:00 (8:00 мск)», — сказал представитель главного надзорного ведомства страны.

Накануне Telegram-канал Baza сообщил, что Паперная 19 октября приехала в Узбекистан в отпуск и заселилась со спутником в «Караман палас», но вечером 20 октября их нашли мертвыми в номере.

По предварительной версии местных правоохранительных органов, Паперная и ее спутник погибли из-за отравления так называемым болотным газом, который проник в номер через вентиляцию от бассейна — его чистили недавно с использованием химикатов.

Тела россиян обещали отправить в Россию после судебной экспертизы.

В августе в Турции погибла 48-летняя москвичка Наталья Сомова, которая 11 августа приехала в Мармарис в отпуск. С 16 августа женщина не выходила на связь, после чего ее родственники забили тревогу. Правоохранители выяснили, что россиянка 17 августа отправилась на прогулку по Карийской тропе и не вернулась. Поисковая операция продолжалась почти две недели. 31 августа спасатели обнаружили на пешеходном маршруте сначала телефон, а потом и тело Сомовой. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее турист из России умер на курорте в Турции.