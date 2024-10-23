Планировавшим взрывы на российских АЭС украинцам ужесточили обвинение

Следствие ужесточило обвинение против граждан Украины Александра Майструка и Эдуарда Усатенко, которые планировали устроить диверсии в преддверии 9 мая 2023 года на Ленинградской и Калининской атомных электростанциях (АЭС). Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на материалы дела.

В отношении двух украинцев заведено уголовное дело о диверсии, хранении и перевозке взрывчатых веществ и взрывных устройств. Им также предъявлены обвинения в прохождении обучения в целях осуществления диверсионной и террористической деятельности, хранении и перевозке огнестрельного оружия, контрабанде и теракте в составе организованной группы.

В ФСБ России сообщали, что диверсионно-террористическая группа, в составе которой были эти мужчины, планировала подорвать свыше 30 опор высоковольтных линий электропередачи Ленинградской и Калининской АЭС. Согласно плану спецслужб Украины, это привело бы к остановке ядерных реакторов, нарушению штатного режима работы АЭС, а также могло нанести серьезный экономический и репутационный ущерб РФ.

По данным ведомства, террористы успели подорвать одну и заминировать четыре опоры ЛЭП Ленинградской АЭС, а также заложить самодельные взрывные устройства (СВУ) под семь опор Калининской АЭС.

Ранее глава «Росатома» заявил, что страны Запада замалчивают угрозы против атомных электростанций.