Вильфанд спрогнозировал сильный ветер на Дальнем Востоке

На Дальнем Востоке порывы ветра из-за циклонов местами могут достигать 38 м/с 24 октября. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд в беседе с ТАСС.

«До пятницы включительно на юге Камчатки пройдет сильный дождь, в центральных районах к тому же прогнозируется снег, гололедица и ветер до 30 м/с. 24 октября на юге региона ожидается ветер до 38 м/с», — отметил он.

Вильфанд объяснил, что причиной непогоды на Дальнем Востоке станут циклоны, которые зарождаются над территорией Китая.

В Приморском крае, по его словам, в среду и четверг в регионе ожидается сильный дождь с грозой, на побережье ветер достигнет до 28 м/с. По прогнозам, на островах Курильской гряды и в Магаданской области до конца недели выпадет 50-80 мм осадков, что «будет препятствовать нормальной жизнедеятельности», сказал Вильфанд.

Накануне в Южно-Сахалинске все службы жизнеобеспечения муниципалитета привели в состояние повышенной готовности из-за штормового ветра и ливня. Горожан предупреждали, что вечером 23 октября и ночью 24 октября прогнозируют сильный (15-29 мм за 12 часов), а местами очень сильный дождь (30 мм и более за 12 часов).

Ранее сообщалось, что российским городам угрожает цунами.