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В Судане установят страну принадлежности сбитого Ил-76

В Судане создали комиссию, чтобы установить страну принадлежности сбитого Ил-76

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Телеграм-канал «Mash»

Силы быстрого реагирования (СБР) Судана создали комиссию для установления страны принадлежности сбитого самолета Ил-76
и личности членов его экипажа. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил советник командующего СБР Аль-Баша Табик.

«Была сформирована комиссия, чтобы идентифицировать самолет и установить, какому государству он принадлежит и кто был на борту», — заявил он.

Накануне в посольство России сообщили, что дипмиссия проверяет данные о гражданах РФ на борту сбитого Ил-76 в Судане.

21 октября в Судане повстанцы подбили грузовой Ил-76 с двумя россиянами на борту. Предварительно, он помогал самим же мятежникам, но те перепутали борт с бомбардировщиком врагов. Один из членов экипажа — известный в свое время в авиационных кругах Виктор Гранов. Его называли безбашенным авантюристом, который «всех кидает», но при этом талантлив как пилот и умеет обаятельно «затуманить мозг». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее россиянин снял видео перед крушением Ил-76 в Судане.

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