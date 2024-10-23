В Подмосковье задержали преступную группу, у которой было 700 килограммов анаболиков

В Московской области задержали преступную группу из четырех граждан, у которых нашли 700 килограммов анаболических стероидов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МВД России.

По данным следствия, организатор преступной группы проживает, по предварительным сведениям, за пределами РФ. Он создал два интернет-магазина, где размещалась реклама изготовленной продукции и осуществлялись приемы заказов. Организатор привлек в преступную схему четверых человек, действовавших в Подмосковье. Один из них распределял между другими членами группы заказы, полученные от организатора. Преступники фасовали сильнодействующие вещества и клали их в пакеты, после чего оформляли отправку посылок. В настоящее время установлено, что фигуранты причастны к совершению не менее 250 фактов незаконного сбыта и незаконного хранения в целях сбыта анаболических стероидов, заявили в ведомстве.

«В местах жительства фигурантов, а также в используемых ими автомобилях и домовладении, оборудованном под склад, оперативниками обнаружены запрещенные анаболические стероиды. В общей сложности полицейскими изъято более 700 килограммов сильнодействующих веществ, в том числе подготовленных почтовых отправлений с подобным содержимым», — сказано в сообщении.

Заведено 82 уголовных дела по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Трое участников преступной группы заключены под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.

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