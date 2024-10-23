Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Подмосковье задержали преступную группу, у которой было 700 килограммов анаболиков

В Подмосковье задержали четырех членов ОПГ, у которых нашли 700 кг анаболиков

close
Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

В Московской области задержали преступную группу из четырех граждан, у которых нашли 700 килограммов анаболических стероидов. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу МВД России.

По данным следствия, организатор преступной группы проживает, по предварительным сведениям, за пределами РФ. Он создал два интернет-магазина, где размещалась реклама изготовленной продукции и осуществлялись приемы заказов. Организатор привлек в преступную схему четверых человек, действовавших в Подмосковье. Один из них распределял между другими членами группы заказы, полученные от организатора. Преступники фасовали сильнодействующие вещества и клали их в пакеты, после чего оформляли отправку посылок. В настоящее время установлено, что фигуранты причастны к совершению не менее 250 фактов незаконного сбыта и незаконного хранения в целях сбыта анаболических стероидов, заявили в ведомстве.

«В местах жительства фигурантов, а также в используемых ими автомобилях и домовладении, оборудованном под склад, оперативниками обнаружены запрещенные анаболические стероиды. В общей сложности полицейскими изъято более 700 килограммов сильнодействующих веществ, в том числе подготовленных почтовых отправлений с подобным содержимым», — сказано в сообщении.

Заведено 82 уголовных дела по статье «Незаконный оборот сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта». Трое участников преступной группы заключены под стражу, еще один находится под подпиской о невыезде.

В сентябре сообщалось, что в Кемерове две женщины хотели передать в СИЗО тапочки с наркотиками и попались. Полицейские установили, что в обуви был спрятан гашиш общей массой в семь граммов.

Ранее в Колумбии задержали «крестного отца» итальянской мафии и крупного наркоторговца.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами