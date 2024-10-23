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Блогера-радикала посадили по делу о попытке теракта в Москве

Блогер-радикал Шарипов получил 12 лет по делу о попытке теракта на Лубянке

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Olena Yakobchuk/Shutterstock/FOTODOM

Исламского блогера-радикала Нурмухамада Шарипова — восьмого фигуранта дела о попытке теракта на Лубянке в Москве — приговорили к 12 годам лишения свободы за участие в террористической организации «Исламское государство» (организация запрещена в России) и ее финансирование. Об этом сообщила пресс-секретарь 2-го Западного окружного военного суда Ирина Жирнова в беседе с ТАСС.

«Назначено лишение свободы на срок 12 лет, из которых первые три года с отбыванием в тюрьме, а остальной части — в исправительной колонии строгого режима», — отметила она.

Шарипова задержали за полгода до оглашения приговора в этом же военном суде в отношении основных по делу обвиняемых. Семеро фигурантов этого дела ранее уже получили сроки от 16 до 22 лет колонии строгого режима. В мае 2022 года они собирались устроить взрыв возле одного из зданий ФСБ на Лубянке. ​​​​

Блогер полностью признал вину, активно способствовал раскрытию спланированных преступлений. Кроме того, он изобличил роль каждого в террористической структуре, созданной приезжими в РФ иностранцами, отметили в суде.

18 октября сообщалось, что Южный окружной военный суд вынес приговор жителю Волгограда, которого обвиняли в помощи террористической организации. Его осудили на 10,5 лет, три из которых он проведет в тюрьме, остальное — в колонии строгого режима.

Ранее в Кремле заявили о важности международного сотрудничества в борьбе с терроризмом.

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