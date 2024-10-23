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В Рослесхозе сообщили об улучшении ситуации с лесными пожарами

Рослесхоз: леса продолжают гореть только в трех российских регионах

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Телеграм-канал «Алексей Богодистов»

Лесные пожары продолжаются еще в трех российских регионах. Об этом газете «Известия» сообщили в Рослесхозе.

Заместитель руководителя ведомства Алексей Венглинский отметил, что после аномально жаркого пожароопасного сезона началась стабилизация лесопожарной обстановки на Дальнем Востоке.

За минувшие сутки было ликвидировано 12 пожаров. Сейчас продолжается тушение трех пожаров в Забайкальском крае, Еврейской автономной области и Кировской области на площади 477 га. Самая сложная обстановка сохраняется на всей территории Забайкальского края и в Ленинском муниципальном образовании Еврейской автономной области.

В 24 регионах продолжает действовать особый противопожарный режим, во время которого доступ в лес запрещен.

В Рослесхозе подчеркнули, что с начала года 69% всех лесных пожаров ликвидированы менее чем за сутки с момента обнаружения. Возгорания в осеннее время в основном происходят из-за нарушения правил пожарной безопасности и перехода в лес огня с земель иных категорий. Пожары также вызывают самовольные палы сухой травы.

30 сентября на территории всей Ростовской области из-за лесных пожаров ввели режим чрезвычайной ситуации.

Ранее депутат назвала главную причину лесных пожаров в России.

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