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Врач объяснила, почему возникает аллергия на опавшую листву

Врач Усачева: не стоит собирать букеты из опавшей листвы и делать гербарии

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Мария Девахина/РИА Новости

Одной из основных проблем аллергиков осенью являются опавшие листья, которые становятся идеальной средой для размножения плесени. О том, чем это может быть опасно, «Газете.Ru» рассказала Анна Усачева, аллерголог-иммунолог, заведующая Консультативно-диагностическим центром Российской детской клинической больницы Минздрава России.

Главным аллергеном, содержащимся в опавшей осенней листве, является плесень.

«Она активно размножается там из-за перепадов температур, обильного количества осадков и высокой влажности. Вдыхание спор плесени может значительно ухудшить состояние здоровья и вызывать затрудненное дыхание, одышку и другие неприятные симптомы, которые нередко путают с обычной простудой», — объяснила она.

Аллергия на плесень проявляется не только в виде чихания и заложенности носа. Многие жалуются на слезотечение, зуд в горле и даже на кожные высыпания. Но важно помнить: аллергия, как правило, не сопровождается повышением температуры, что и позволяет отличить ее от вирусных инфекций.

В зоне риска люди, страдающие от любых других аллергических реакций, а также чувствительных к цветению растений.

«Чтобы минимизировать риск обострения заболевания, важно соблюдать меры профилактики. Если в другие времена года вы наблюдаете у себя проявления аллергии на цветение, то и осенью вам необходимо быть внимательным к своему состоянию. Не стоит собирать букеты из опавшей листвы и делать гербарии, лучше отказаться от осенних фотосессий в лесу, особенно после дождя, когда уровень влажности достаточно высокий», — рекомендовала эксперт.

Если вы живете в частном доме, то не забывайте своевременно убирать опавшие листья со двора. При уборке желательно надевать респиратор — это защитит дыхательные пути от негативного воздействия аллергенов. Если в доме высокая влажность, также рекомендуется по возможности установить осушитель воздуха дома, чтобы поддерживать влажность в помещении на уровне не более 50% — это не только снизит вероятность появления плесени, но и создаст комфортный микроклимат.

«Можно использовать защитные сетки на окна и двери для снижения проникновения спор и пыльцы в дом. А для очистки воздуха в помещении полезно установить специальные воздухоочистители. Не забывайте и о гигиене: после прогулок на улице тщательно протирайте обувь, мойте домашних питомцев, чтобы избежать заноса плесени внутрь дома», — резюмировала врач.

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