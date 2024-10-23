Россияне рассказали, что собираются покупать на больших распродажах

Россияне стали активнее готовиться к сезону распродаж. В этом году 7 человек из 10 отметили, что целенаправленно подходят к участию в распродаже. Годом ранее об этом заявили только 5 из 10 респондентов, показало исследование Ozon, с результатами которого ознакомилась «Газета.Ru».

40% из тех, кто готовится заранее, откладывают товары в корзину и избранное, треть внимательно следят за рекламой распродаж (30%), откладывают деньги на крупные покупки 27%. Интересно, что в прошлом году каждый четвертый сохранял товары в избранное или следил за скидками и только 14% копили средства на большие покупки.

Среди тех, кто в этом году планирует участвовать в распродаже, 44% опрошенных обычно приобретают впрок те товары, которыми регулярно пользуются. Примерно столько же — 43% — покупают новогодние подарки для друзей и родных в период ноябрьских скидок. В том, что обычно делает спонтанные покупки во время акций, признался почти каждый четвертый.

Большинство респондентов, которые собираются делать покупки в период больших распродаж, хотят приобрести одежду и обувь (56%) и товары для дома (51%). 38% заинтересованы в приобретении косметики и парфюмерии со скидками. Техника и электроника также среди желанных товаров: каждый четвертый опрошенный собирается купить смартфон, каждый шестой — крупную бытовую технику, каждый десятый — компьютер или ноутбук. 2 человека из 100 заявили о планах купить автомобиль.

59% респондентов, которые живут в городах с населением до 500 тыс. жителей, отметили, что некоторые товары во время сезона распродаж они могут найти только на мультикатегорийных маркетплейсах. В первую очередь это касается одежды и обуви, товаров для дома и сада, электроники, продуктов питания, косметики. Распродажа на маркетплейсе дает им доступ к такому же широкому ассортименту товаров по доступным ценам — как и у тех, кто живет в городах-миллионниках. 83% опрошенных из небольших городов, которые хотят участвовать в ноябрьских распродажах, заявили, что собираются делать покупки на мультикатегорийных маркетплейсах.

В среднем россияне, планирующие покупки во время больших распродаж, готовы потратить 20 875 рублей. При этом средний чек москвича обещает быть в полтора раза выше, чем в среднем по России — 33 442 рубля. А в городах с населением менее 500 тысяч человек средняя сумма немного ниже среднего по стране — 16 457 рублей.

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