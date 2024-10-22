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Россиянин прострелил глаз отцу подруги из пневматики

В Ульяновске юноша выстрелил в глаз отцу подруги из пневматического пистолета

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Shutterstock

В Ульяновске огласили приговор местному жителю, который обстрелял отца своей девушки из пневматического пистолета, 19-летний обвиняемый получил пять лет колонии. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Инцидент произошел ночью 13 декабря 2023 года в подъезде одного из домов на улице Промышленной. На лестничной площадке в подъезде во время ссоры 19-летний житель Ульяновска несколько раз выстрелил в отца знакомой. Одна из пуль попала пострадавшему в глаз.

В отношении молодого человека было возбуждено уголовное дело. Приговором суда он признан виновным в причинении тяжкого вреда здоровью и осужден на пять лет колонии общего режима. Юноша также обязан выплатить пострадавшему 1,5 млн рублей компенсации морального вреда.

До этого сообщалось, что в подмосковных Химках молодые люди открыли стрельбу из-за замечания незнакомца. После того как мужчина прикрикнул на дебоширов, те обстреляли его из пневматики. Одна из пуль попала пострадавшему в затылок.

Ранее в Кировской области пьяный 14-летний подросток вонзил в грудь знакомого осколок стекла.

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