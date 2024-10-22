В Подмосковье продолжается газификация населенных пунктов

В Подмосковье в рамках реализации программы губернатора «развитие газификации в Московской области» газифицировали 50 населенных пунктов, сообщает пресс-служба Министерства энергетики региона.

«Ранее в указанном населенном пункте газа не было. Протяженность нового газопровода составила девять километров. Жители 136 домовладений теперь смогут подключиться к централизованному газоснабжению», — говорится в сообщении.

Чтобы провести газ до границ участка бесплатно, необходимо подать заявку на социальную газификацию.

Подключить дом к газу удобнее всего по комплексному договору с Мособлгазом, который включает проектирование и строительство газопровода внутри участка, установку оборудования, пуско-наладочные работы внутридомового газового оборудования (ВДГО) и поставку газа, а также техническое обслуживание, ремонт и аварийно-диспетчерское обеспечение. Заявку можно подать также в личном кабинете клиента Мособлгаза.