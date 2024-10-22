Машина, на которой скрылись отрезавшие ухо прохожему в Мытищах, была в угоне

В подмосковном городе Мытищи трое неизвестных мужчин напали на прохожего, отрезали ему ухо и скрылись на автомобиле Chevrolet Cruze. Владелец машины Давит заявил «Газете.Ru», что ему ничего неизвестно о случившемся — автомобиль угнали три дня назад.

«Я ничего такого не слышал. Мы сейчас разбираемся в полиции, пишем заявление, потому что машину угнали. Угнанная машина, потому что мы не знаем, где она находится, сейчас уже третий день. Мы разбираемся с этим в полиции», — сказал он.

Как сообщил Telegram-канал «Замкадье Подмосковье Мытищи», инцидент произошел возле торгового центра в ЖК «Мытищи Lite». На опубликованных кадрах видно, как нападавшие сначала удерживают мужчину, поваленного на землю, а затем садятся в автомобиль Chevrolet Cruze и уезжают.

По данным МВД по Московской области, после инцидента пострадавший обратился в медучреждение. Отмечается, что у него также украли сумку и 80 тыс. рублей. Возбуждено уголовное дело по статье о разбое, нападавших ищут.

Ранее в Якутии мужчина отрезал жене ухо и нос.