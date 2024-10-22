Помощнице учителя грозит 125 лет тюрьмы за совращение двух школьников

В штате Висконсин помощницу школьного учителя обвиняют в сексуальном насилии над двумя несовершеннолетними мальчиками, женщине грозит 125 лет заключения. Об этом сообщает Kenosha County Eye.

Сотрудница школы из города Кеноша изнасиловала 12-летнего друга своего сына, мальчик ночевал в гостях в доме помощницы учителя. Подросток проснулся и увидел, что рядом с ним лежит обнаженная мать одноклассника, мальчик пытался отбиться от женщины, но она изнасиловала его на глазах у проснувшихся приятелей.

Женщину арестовали, в ходе расследования дела выяснилось, что она также приставала к 14-летнему мальчику. В ее телефоне нашли сообщения непристойного содержания, которые она посылала подростку, а также интимные фото и видео. За сексуальное насилие над несовершеннолетним и попытку совращения американке может грозить 125 лет тюрьмы.

До этого сообщалось, что в США учительница изнасиловала подростка в школьном классе. 46-летняя Мишель Солис несколько лет домогалась мальчика, она писала ему сообщения непристойного содержания, а в октябре 2023 года вступила с ребенком в интимную связь в школьном классе. Американка призналась в совершенном преступлении.

Ранее школьная учительница год насиловала девочку-подростка.